In Palazzo Vecchio il ricordo delle vittime della strada

Domenica mattina dalle 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si celebra la Giornata nazionale e mondiale delle vittime della strada. Il presidente del Consiglio comunale Luca Milani congiuntamente all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Stefano Giorgetti, all’Assessora all’Organizzazione e Cultura della Legalità Maria Federica Giuliani e all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada presieduto da Doretta Boretti hanno pensato a questa cerimonia in ricordo delle vittime per cambiare i nostri comportamenti che rischiano di essere fatali. "Sarà un incontro importante tra Istituzioni, familiari e amici delle vittime della strada che, purtroppo, spesso sono giovanissime. Un momento di confronto – spiega Doretta Boretti – con tutti coloro che interverranno all’evento perché ciascuno possa fare la sua parte per fermare questa folle strage". L’evento vedrà la partecipazione de “Le Fisarmoniche del Conservatorio di Firenze” con gli Allievi del Prof. Ivano Battiston del Conservatorio Luigi Cherubini Peter Kiss, Anna Bodnar, Irene Squizzato, Giuseppe De Nitto. Dal 26 ottobre 2005 la Giornata Mondiale è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come “il riconoscimento adeguato per le vittime di incidenti stradali e le loro famiglie”.