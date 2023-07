In jeep Sulle orme delle truppe di Liberazione

Una carovana di Jeep d’epoca pronte a ripercorrere, da Gela a Milano, le tappe che hanno segnato il cammino storico della Liberazione. Il gruppo, o meglio un suo primo nucleo, è partito ieri da Signa, destinazione Sicilia. Nell’80° anniversario dello sbarco alleato, l’iniziativa tornerà lungo le tappe più importanti della campagna di Liberazione, portando in strada i mezzi e le uniformi del tempo, per lanciare un messaggio di pace e tenere viva la memoria storica, onorando le vittime civili e ricordando il sacrificio dei giovani militari che aiutarono gli italiani a uscire dagli orrori del conflitto e della dittatura.

"Una bellissima iniziativa che, con mio grande orgoglio, prende il via da Signa – dichiara il sindaco di Signa, Giampiero Fossi –. Tre jeep, alle quali se ne aggiungeranno altre lungo il percorso, che partono dal nostro territorio per ripercorrere le tappe più importanti della Liberazione. Una manifestazione che punta a tenere viva la memoria storica e a rendere omaggio alle tante vittime che hanno pagato con la vita per la nostra libertà". Durante il percorso tappe essenziali saranno i cimiteri di guerra, i musei del circuito museale culturale ‘Italy War Route’, i luoghi simbolo della campagna d’Italia. Qui verranno approfondite ‘le storie’ del passaggio del fronte, che spesso hanno legato in maniera indissolubile quei luoghi e quella popolazione ai militari alleati.

La manifestazione tornerà in Toscana il 14 luglio, a Siena, per poi arrivare a Firenze il 15. Compagna di viaggio sarà anche la solidarietà. Alla missione è infatti abbinata una raccolta fondi da destinare all’associazione Tommasino Bacciotti, ente benemerito impegnato nel sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica aiutando nel contempo le famiglie dei piccoli pazienti. Sono state realizzate 100 magliette commemorative dell’evento, che saranno vendute al prezzo simbolico di 20 euro, e l’intero ricavato andrà all’associazione Bacciotti che riceverà anche le offerte raccolte nel corso della serata di charity in stile anni ’40 organizzata per il 15 luglio dalle 21.30 nell’antica piazza di Badia a Settimo (Scandicci) unico comune della provincia di Firenze a essere liberato contemporaneamente dalle truppe dell’VIII armata britannica e dall’esercito americano.