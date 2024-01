In fumetteria con Emanuela Pacotto: "I nerd sono di gran moda"

"Preparatevi a passare dei guai, dei guai molto grossi". Se lo avete letto come Jessie, il lato femminile del temibile ma goffo Team Rocket nei Pokémon, vuol dire che avete avuto un’infanzia felice, accompagnati dalla voce di Emanuela Pacotto. Attrice e cantante italiana, seguitissima sui social, è nota soprattutto per aver doppiato molti personaggi di serie animate come One Piece, Dragon Ball, Naruto nonché alla bambola Barbie in quasi tutte le sue apparizioni, domani (ore 16) al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio inaugurerà il nuovo punto vendita StarShop (incontro e firmacopie).

Emanuela, cosa prova a essere la madrina di questa nuova fumetteria e cosa si aspetta?

"Sono felicissima, è la settima inaugurazione con StarShop. La cosa che mi incuriosisce è il fatto che sia in un centro commerciale, perché finora tutte le fumetterie sono state aperte nelle vie cittadine e c’è sempre un pubblico che arriva perché è interessato, di appassionati. In questo caso abbiamo anche invitato ragazzi e ragazze a venire vestiti da cosplayer. Sono curiosa di capire che effetto farà questo sul resto delle persone che di solito frequentano I Gigli. Ogni apertura di questo tipo diventa uno spettacolo, una festa vera e propria, per cui spero che ci sia gente che, incuriosita, si fermi a capire cosa succede".

Apre un nuovo negozio: sintomo che il fenomeno sta crescendo?

"Diciamo che sta dilagando. Un mondo che per alcuni resta di nicchia sta diventando qualcosa di più grande, da condividere. Quando c’è stata la pandemia la ‘prigionia’ forzata ha aperto le porte al mondo del fumetto, del manga. La dimostrazione è che una realtà che fa grande distribuzione come StarShop, ha iniziato ad aprire negozi, creando una rete di fumetterie. Conferma che è un mercato che si sta allargando in maniera enorme".

I nerd sono diventati ‘di moda’?

"Esatto! Tutta quella che era la ‘cultura nerd’ si è trasformata: prima la parola stessa aveva una connotazione un po’ negativa, poi è stata sdoganata. Oggi una persona nerd è ‘figa’. Marvel, Dc, Topolino, Bonelli, hanno sempre avuto il loro pubblico. La parte che riguarda i manga, e gli anime di conseguenza, la sentivamo distante dalla nostra. Invece oggi guardiamo a quel mondo con curiosità, c’è voglia di conoscere e di scoprire culture diverse, che magari raccontano le stesse cose ma in modi differenti. E poi quali sono film più visti in queste settimane? ’Il Ragazzo e l’Airone’ di Miyazaki e ’Perfect Days’ di Wenders, che vengono da o parlando del Giappone".

Una passione per questo mondo condivisa da persone di ogni età...

"La cosa bella di questa cultura, che è nata anni e anni fa e io ne sono testimone, è che adesso alle fiere mi trovo in coda per un autografo o una foto le famiglie. Il papà e la mamma che arrivano coi loro bambini, qualcuno addirittura di 2 o 3 anni, ma anche di 7 o 10, fino agli adolescenti, che dicono di aver accompagnato loro i genitori, non solo il contrario".

Anche le fumetterie sono diventati luoghi attrattivi, si preferisce andare fisicamente invece che acquistare online.

"È uno spazio particolare, dove vai a prendere il volume che ti manca, lo sfogli, ma non rimani solo tu, perché all’interno del negozio c’è altra gente con la tua stessa passione e allora guardi cos’ha in mano l’altro, chiedi informazioni, inizi a chiacchierare. Insomma dentro una fumetteria si creano vere e proprie comunità. Diventano luoghi dove potersi ritrovare e divertirsi insieme senza vergogna".

Che progetti ha in corso?

"Intanto il 2024 è l’anno del 25esima anniversario dell’anime di One Piece (Pacotto è storica voce italiana della pirata Nami, ndr) quindi si preannunciano grandi cose che culmineranno a Lucca Comics".