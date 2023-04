In difesa di chi attraversa le strade Il Comune stanzia 638mila euro

Occhio al pedone. Nelle ultime settimane si parla tanto dei monopattini, della loro sicurezza: giusto, sono mezzi molto pericolosi. Ma anche i pedoni spesso hanno conseguenze gravi dagli incidenti. Lo dicono i numeri. A Firenze negli anni 2017, 2018, 2019 e 2022 ci sono stati 12.994 incidenti e il 13% ha riguardato i pedoni: il report della direzione mobilità di Palazzo Vecchio non ha preso in esame il biennio 2020-2021 della pandemia. Certifica che è necessario aumentare la sicurezza stradale delle persone a piedi. E il Comune – l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ripete sempre che "la sicurezza stradale è una priorità per l’amministrazione" – ha scelto di investire oltre 638mila euro per cercare di limitare il problema. La maggioranza dei sinistri di pedoni (1.107, pari al 65% del totale) sono investimenti sugli attraversamenti pedonali e riguardano in specie anziani (174 di ottantenni) o ventenni (167) Nell’80% dei casi la persona attraversava in modo corretto sulle strisce rispettando i segnali (299 casi) o un passaggio non pedonale non protetto (315).

Risorse: il Comune, con altre 13 amministrazioni, ha ricevuto un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Inviati programmi specifici al Ministero dopo l’ok dalla giunta e si attende il semaforo verde da Roma per diversi interventi: l’installazione di impianti semaforici, in luoghi pericolosi come in via Vittorio Emanuele II (all’altezza del civico 34), in viale Michelangelo (civico 58) e in via Generale dalla Chiesa (civico 1).

Si lavorerà poi all’ampliamento dei marciapiedi, alla creazione di più segnali luminosi: previsti interventi di sicurezza in via Giuliani (tra via di S.Stefano in Pane e via dello Steccuto e alla intersezione con via dello Steccuto), in via Orsini all’intersezione con piazza Ferrucci. E ancora in viale Talenti (direzione uscita città), in via D’Annunzio (tratto Lungo l’Affrico-Novelli), via Baracca (Tratto Morosi-Carissimi), via Nazionale, viale Pieraccini, viale Petrarca e via del Pollaiolo.

Intanto oggi prima edizione di ‘Corri con Lorenzo-Memorial Lorenzo Guarnieri’, in memoria del ragazzo morto nel 2010, a 17 anni, investito da uno scooterista che aveva assunto alcol e droga. Corsa non competitiva di 11 km e una camminata ludico-motoria di 7 km. La partenza e l’arrivo è a Villa Bracci, allo stradone di Rovezzano 33. Il ricavato dell’evento, detratte le spese, sarà devoluto all’Associazione Lorenzo Guarnieri e andrà a favore di progetti sull’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. Un momento di ricord o e di sensibilizzazione per migliorare sul fronte incidenti stradali. E decessi. Gli uni e gli altri sono ancora troppo alti in città.

Niccolò Gramigni