In cucina per giocare e crescere

Genitori e bambini dietro i fornelli per giocare a crescere insieme cucinando. Bruschette con pesto di broccoli, polpette di fagioli e salsa di carote è il menu che prepareranno nel laboratorio di cucina organizzato dal Comune con Vivenda e l’Istituto scolastico Primo Levi al centro cottura di Tavarnuzze, dalle 17,15 del 27 febbraio (per i bimbi della prima elementare). Il 15 marzo si replica coi ragazzi delle seconde e terze della primaria con bruschette al pesto di broccoli, cecina al forno e salsa di zucca gialla. E’ la terza edizione di un’iniziativa che punta a riportare al centro dell’attenzione di bambini e adulti i prodotti della terra, come trasformarli e far appassionare i ragazzi alla cucina e al rispetto del cibo. Attraverso il gioco poi collaborano a 4 mani con i genitori. Iscrizioni fino al 20 febbraio per il laboratorio del mese e fino all’8 marzo per il prossimo: [email protected]