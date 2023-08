In centro il festival della sciatteria Bivacchi, cartacce e ’campeggi’ E c’è chi si abbronza sul sagrato

"Una vergogna", tuona il priore della basilica di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano, nel vedere il sagrato della basilica brunelleschiana di nuovo dissacrato da turisti "che non hanno alcun rispetto per il luogo in cui si trovano".

L’immagine che lo ha letteralmente fatto saltare sulla sedia è quella che mostra un ragazzo in costume mentre prende il sole, con tanto di stuoino, davanti a uno degli ingressi della chiesa. A poca distanza, seduta sulla scalinata che dà su via del Presto di San Martino, c’è invece una ragazza che si rulla beatamente uno spinello.

"E menomale che le fioriere avrebbero dovuto proteggere il sagrato dai bivacchi e dal degrado", continua il frate agostiniano che continua a chiedere la rimozione di quei basamenti di cemento e ferro arrugginito a cui, fino a due anni fa, era agganciato un cordone. Anche Maria Vannello e gli altri componenti dei comitati di Santo Spirito e piazza San felice gridano allo scandalo:

"Dove sono le forze dell’ordine? Perché non intervengono? Forse è il caso di rilanciare l’idea della cancellata, solo così potremo tenere lontani certi personaggi che non hanno alcun rispetto dei nostri beni".

Ma non è solo l’Oltrarno a soffrire della sciatteria di turisti che credono tutto sia loro concesso e fiorentini ai quali a quanto pare della città importa poco e nulla. Da Santo Spirito a Santa Croce poco cambia.

Tra piazza della Signoria (con la Loggia dei Lanzi trasformata in un bivacco per consumare birre e panini), via de’Neri e via dei Benci c’è tutta una distesa di giovani e meno giovani intenti a sbranare schiacciate e tranci di pizza.

La tintarella sembra essere di moda anche fuori dal centro storico. Come mostra la nostra foto in prima pagina c’è chi sceglie di spogliarsi e godersi il sole anche sulle Rampe. Poco distante c’è ancora chi sceglie di fare camping – con tanto di sedie e tavolini – in piena città.

E ancora coni gelato e fazzoletti sporchi abbandonati ovunque, cartacce unte in ogni angolo, ’bisogni’ fatti, specie di notte, in ogni anfratto nascosto. E a questi atteggiamenti balordi si sommano – non si stancheremo mai di dirlo – gli orrendi souvenir con le parti intime del David riprodotte in ogni salsa. Non un bello spettacolo.

A.P.