In cento contro il taglio dei pini L’assessore incontra i residenti

Il faccia a faccia fra un gruppo di residenti e commercianti di viale Redi e l’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio è scattato ieri mattina. Un primo gesto di distensione per evitare che la ’guerra dei pini’ fra Palazzo Vecchio e il fronte del no all’abbattimento si inasprisca dopo che, venerdì sera, in almeno cento persone hanno vegliato per impedire il taglio dei 50 pini del viale. "Gli incontri – spiega l’assessore – continueranno anche nei prossimi giorni. È stato un confronto positivo: c’è consapevolezza che l’intervento raddoppierà il numero di alberi e renderà la strada più sicura. È un lavoro che sarà svolto con tutte le attenzioni del caso, a partire dalla presenza di eventuali nidi degli uccelli". Intanto ieri Mario Bencivenni, vicepresidente di Italia Nostra, associazione promotrice della protesta, ha commentato: "Il presidio è andato bene. Se lunedì ricompariranno i cartelli per la chiusura del viale e l’abbattimento, noi torneremo a presidiare e faremo altre iniziative perché è necessario aprire un confronto con il Comune per trovare alternative". Il fronte del no dunque resta ancora attivo.

È a loro che l’assessore parla: "La sostituzione dei pini è un intervento che riguarda la sicurezza: anche per l’amministrazione è doloroso dover decidere di togliere alberi ma è necessario per la tutela dei cittadini. Fa parte di un progetto di messa in sicurezza che prevede anche più del raddoppio del verde, da 52 a 136 alberi nuovi. L’intervento ha l’obiettivo di risolvere alcune criticità relative alla sicurezza stradale dovute anche alla presenza dei pini, che rovinano ciclicamente il manto stradale con le radici e hanno rotto caditoie e rete fognaria impedendo spesso il deflusso delle acque. Al posto dei pini saranno messe a dimora 106 piante di ginkgo biloba".