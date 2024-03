In carcere il matricida: "Ma serve una perizia"

FIRENZE

Luca Fumagalli, il 59enne che avrebbe ucciso la madre, Brunetta Salvestrini, 85 anni, venerdì sera, nella loro abitazione di via di Santa Lucia, resta in carcere. Lo ha deciso il gip, Piergiorgio Ponticelli, al termine dell’udienza di convalida di ieri mattina, applicando di conseguenza anche la misura di custodia cautelare.

Il legale dell’indagato, l’avvocato Lapo Gramigni, ha già fatto presente le condizioni psichiatriche dell’uomo, che dal 2008 è interdetto perché incapace, ed è seguito da un tutore.

Tuttavia, la sua richiesta di misura di sicurezza provvisoria, è stata al momento rigettata. Ma sulla capacità o meno d’intendere di Fumagalli, quando venerdì ha aggredito la madre fino ad ucciderla, sarà uno dei temi centrali del procedimento.

"Chiederò la perizia psichiatrica nella forma dell’incidente probatorio", ribadisce il difensore del 59enne. "Fumagalli nel corso dell’interrogatorio di garanzia di fronte al gip Piergiorgio Ponticelli, ha risposto in maniera confusa alle domande".

Il pm Giuseppe Ledda ha invece disposto l’autopsia per stabilire la causa e l’ora del decesso della donna di 85 anni e sarà eseguita dal medico legale Martina Focardi.

Ci sarà anche il consulente della difesa Raniero Becucci.

Da anni, Fumagalli, secondo quanto ricostruito, soffre di schizofrenia ed è seguito dai servizi di salute mentale.

La madre si è sempre occupata di lui insieme al marito che però in questo periodo è ricoverato in ospedale. Da qualche giorno, sempre secondo quanto ricostruito, il 59enne non voleva assumere i farmaci previsti dal piano terapeutico per tenere sotto controllo la malattia. Periodicamente riceve la visita dei servizi sanitari e non aveva dato, secondo quanto emerso, segni di aggressività.

L’altro giorno, tra il 59enne e la madre sarebbe scoppiata una discussione, forse proprio a causa della terapia. La donna, sola perché il marito 90enne si trovava ricoverato in ospedale per una caduta, avrebbe chiamato un parente che è arrivato nell’appartamento del centro storico. Fumagalli al culmine delle discussione lo avrebbe spinto, si tratta di uno zio, il quale ha abbandonato l’abitazione per chiamare il 118.

Poi il figlio avrebbe picchiato e strangolato la madre causandone il decesso. Infine si è barricato in casa dove la polizia ha dovuto fare irruzione da una finestra.