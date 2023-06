In-Badia, l'orto dei Monaci diventa vetrina per le eccellenze agricole del territorio

In-Badia è la rassegna che nasce da un progetto della Pro Loco di Badia a Passignano, presieduta da Marco Landi, e che vede come protagonista l’orto dei monaci. Uno spazio naturalistico dell’abbazia millenaria che diventa una vetrina per la valorizzazione delle tipicità agricole locali. L’hortus conclusus dei frati apre le porte a cittadini e visitatori. In-Badia sarà operativa ogni ultimo fine settimana del mese. Per il presidente Landi "si tratta di un’operazione che vuole far leva sul valore della rete e nasce per creare nuove opportunità a favore delle eccellenze agricole e artigianali del territorio. Abbiamo lanciato questa idea con l’obiettivo di ampliare e connotare l’offerta turistica attraverso una nuova esperienza culturale ed economica di qualità". Oggi, dalle 9 alle 19, sarà possibile conoscere l’iniziativa.