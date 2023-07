In auto senza patente contro le bici in sosta Donna denunciata

Non solo multe, autovelox e divieti sosta: l’attività della polizia municipale è molto più varia e anche movimentata. Lo dimostrano due recenti attività di tutela della sicurezza stradale, compiute dagli agenti del Distretto di Borgo San Lorenzo. Il primo intervento in piazza Dante dove una donna, al volante di un’auto, ha danneggiato una rastrelliera per biciclette. Visti arrivare gli agenti, la donna ha cercato prima di fuggire poi di resistere ai vigili. Che poi hanno verificato come alla donna fosse già stata revocata la patente. E che aveva scatenato tutto quel putiferio perché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e precisamente di cocaina. Patente ritirata invece per l’automobilista coinvolto in un sinistro stradale su cui è intervenuta una pattuglia del Distretto di Borgo San Lorenzo; l’uomo è risultato in evidente stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 2.02 gl (il limite massimo consentito è di 0.5 gl), ed è ovviamente scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente.