In auto contro il contatore del gas Paura, la conducente in ospedale

Incidente con fuga di gas ieri pomeriggio a Calenzano. Intorno alle 15,10 in via delle Cantine, area con presenza di diverse aziende, infatti un’auto in transito ha centrato un contatore del gas andando poi a sbattere contro il cancello di una ditta: alla guida una donna calenzanese, classe 1949, che stava rientrando a casa e che è rimasta ferita nell’impatto. L’urto ha provocato una consistente uscita di gas, tanto che le ditte vicine sono state subito evacuate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Calenzano che hanno garantito la sicurezza fino all’arrivo del personale specializzato per la riparazione; presente anche una squadra di appoggio del Dipartimento di Firenze Ovest e la polizia municipale di Calenzano. La donna ferita, soccorsa sul posto, è stata poi trasportata al pronto soccorso di Careggi da un mezzo medicalizzato della Misericordia di Sesto.