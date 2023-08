In 300 a Tavola da Porta a Porta a Barberino Tavarnelle

Da Porta Senese a piazza Barberini per una cena alla quale sono attese oltre trecento persone. Una tavolata nel castello che si estende per tutta la via centrale. Oltre 70 metri per una sola lunga tavola, il 24 agosto, in occasione della festa di San Bartolomeo, il Santo che dà nome alla chiesa del Castello di Barberino. Tra i piatti, l’arrosto girato e altri piatti a base di cacciagione, preparati e cucinati dalla squadra di 25 persone che fanno capo ai cinghialai di Barberino. Un appuntamento, giunto alla 29ª edizione. In menu pappardelle sul sugo di cinghiale, cinghiale in umido con contorno di piselli e arrosto girato a base di pollo e maiale con contorno di insalata mentre la Bandaccia di Marcialla arricchirà la serata a suon di stornelli e rime toscane in musica.

"Sarà una occasione unica per conversare e socializzare. Saremo in tanti, e questo richiede lavoro, tempo, passione, esperienza, per una iniziativa nata dalla voglia di stare insieme e sedere a fianco, gli uni agli altri, come si faceva una volta".

La cena da porta a porta, si concluderà con cantuccini e vinsanto. Le prenotazioni potranno essere effettuate entro lunedì 21 agosto contattando i numeri 333 7685755 e 339 1589597.

An.Set.