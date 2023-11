In 250 scelgono il candidato dem tra paletti renziani e la spina Del Re

Del Re-Pd: lo scontro a distanza continua anche se l’ordine di scuderia è quello di non raccogliere le provocazioni, in attesa di una mediazione affidata proprio al presidente Eugenio Giani. Ma l’ex assessore all’urbanistica, che chiede a gran voce le primarie per la scelta del candidato sindaco a Firenze, ieri è tornata ad attaccare la segreteria dem. "I vertici del Pd fiorentino sembrano aver deciso di ignorare le 1.500 persone del Tuscany. Una scelta che ormai non ci stupisce più di tanto. – l’accusa – Quello che troviamo francamente poco rispettoso è la mortificazione sistematica delle regole. Prima hanno scavalcato l’Assemblea, portando in Direzione un atto poco chiaro, poi è venuto fuori che il comitato di saggi che doveva essere istituito è composto da membri del partito che sostengono l’accordo Nardella - Giorgio su Funaro per bypassare le primarie".

E giù la stoccata al sindaco che l’ha defenestrata e all’assessore colpevole, secondo l’aspirante sindaca, di esserne il deus ex machina. Dalla segreteria dei Democratici si fa sapere che "presto ci sarà un confronto anche con lei, non abbiamo nessuna pregiudiziale". E sulle cartoline inviate a Elly Schlein, nelle quali si chiede un suo intervento diretto, il segretario cittadino Andrea Ceccarelli se la cava con una battuta: "Quelle cartoline aumentano ora dopo ora...mah".

Intanto, ieri si sono conclusi i primi incontri con i partiti che potrebbero far parte della coalizione di centrosinistra, ovvero Azione, Più Europa, Sinistra Italiana, Volt, Verdi, socialisti e Italia Viva. Tutti dentro? Quasi. I renziani avrebbero chiesto "discontinuità" e messo dei paletti su alcuni temi (in primis l’aeroporto ’in coalizione non ci può stare chi è contrario’) anche se "l’incontro è stato sereno". Ma non è affatto scontato che si possa chiudere per il 4 dicembre. Ceccarelli però assicura che entro metà mese "avremo un primo perimetro di coalizione". Infine, hanno preso il via le consultazioni interne al Pd per "verificare la possibilità di una convergenza larga su programma, ipotesi di coalizione, metodo di selezione del candidato sindaco". Le segreterie hanno definito che saranno consultate 250 persone: segretari, membri della direzione e dell’assemblea eletti nei congressi dei diversi livelli, rappresentanti istituzionali dal parlamento alla regione ai quartieri".

A.P.