Imu disgiunta già pagata Rimborsi graduali ma entro fine 2025

Anche il difensore civico regionale interviene sulla dibattuta questione dell’Imu disgiunta a Calenzano. Interpellata da una delle famiglie che, al momento, non hanno ricevuto i rimborsi di quanto pagato nonostante il pronunciamento della Corte Costituzionale dello scorso ottobre, Lucia Annibali ha chiesto al Comune con una lettera, che agisca il prima possible per risolvere la questione "senza ulteriore aggravio per i cittadinicontribuenti, e garantendo in ogni caso la più ampia informazione e trasparenza sulle azioni intraprese". La vicenda, secondo il capogruppo della Lega Daniele Baratti, sembra però lontana dalla risoluzione: "Quello che ancora una volta emerge è l’assenza di una chiara manifestazione di volontà dell’organo di governo. Fino a quando non viene affermata tale volontà, l’ufficio non procede ad annullare gli atti. Peraltro sono state respinte anche le richieste di mediazione di alcune famiglie aggravando i costi per le stesse e continuano ad arrivare i dinieghi alle richieste di rimborso in quanto gli avvisi di accertamenti, una volta pagati, si intendono conclusi. Con il passare del tempo alcune pratiche stanno andando in prescrizione e non è chiaro se, in seguito a un parere legale favorevole che attendiamo da gennaio, saranno rimborsati anche coloro che hanno ricevuto un diniego".

Intanto, ieri mattina dai microfoni di Controradio, il sindaco Riccardo Prestini ha annunciato che il parere legale richiesto dovrebbe arrivare a breve e che entro il 2025, in maniera graduale, saranno effettuati i rimborsi a tutte le famiglie che ne hanno diritto. Per i nuclei che hanno pagato senza l’avviso di accertamento del Comune le operazioni di rimborso sono invece già iniziate.

S.N.