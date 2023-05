Impruneta Sfida tra big Corsa all’ultimo voto

Alle urne di Impruneta niente pare scontato alla vigilia delle elezioni amministrative. Perché si scontrano dei "pezzi grossi", persone conosciute e che conoscono bene il territorio. E che a sinistra si trovano a contendersi anche lo stesso tipo di elettorato.

Andando in ordine alfabetico, Matteo Aramini si presenta con la lista civica Impruneta Futura. Dopo essere uscito a inizio dicembre dal Pd insieme ad altri esponenti di spicco del partito, è colui che ha bruciato i tempi, anticipando tutti con la sua candidatura apartitica, per quanto abbia ottenuto il sostegno esterno di Italia Viva e di Azione.

Si è giocato così gli ultimi mesi da vicesindaco – ruolo rivestito negli ultimi 5 anni e toltogli a poche settimane dall’appuntamento elettorale – ma mantenendo al contempo alcune deleghe da assessore.

Riccardo Lazzerini, come candidato di "Impruneta [email protected]", è l’unico ad essere sostenuto apertamente da alcuni partiti: Pd, Coraggio di Cambiare, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista, Sinistra Civica Ecologista. Dieci anni fa dalle fila della lista "Coraggio di Cambiare" aveva sfidato Calamandrei, schierato dal Partito Democratico; cinque anni fa le due realtà sono confluite in un’unica lista che ha permesso di confermare lo stesso sindaco per il secondo mandato.

Oggi Lazzerini torna in campo con la coalizione di sinistra. È anche presidente della Festa dell’Uva: le sue dimissioni, all’indomani della candidatura, non sono state accettate dai quattro rioni.

C’è poi Matteo Zoppini, 26 anni, ricercatore universitario: era candidato sindaco del centrodestra 5 anni, quando era 21 enne; tesserato FdI, ora è riuscito a convogliare nella sua lista "Voltiamo pagina" tutte le forze di opposizione dell’ultimo quinquennio, tra cui Gabriele Franchi che schiera come suo vice e che viene da realtà (e voti) di sinistra.

Con loro ci sono anche gli ex consiglieri M5S: se il partito ha dato il logo alla coalizione col Pd, in 3 hanno personalmente preferito ‘voltare pagina’. La gara insomma a Impruneta appare più che mai aperta. La parola passa agli elettori.

Manuela Plastina