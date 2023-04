Impruneta, le liste si preparano per la campagna elettorale

Entra nel vivo la campagna elettorale di Impruneta: il 14 e 15 maggio gli elettori sono chiamati a scegliere tra liste, ognuna a sostegno di un candidato sindaco. L’ultima a presentarsi ufficialmente è stata "Impruneta [email protected]" a sostegno di Riccardo Lazzerini: della coalizione di centrosinistra oltre al Pd, fanno parte anche Partito Socialista, Sinistra ecologista, Il Coraggio di cambiare e il Movimento 5 Stelle. I loro simboli sono tutti dentro il logo che porta il nome del candidato primo cittadino. C’è dunque anche M5S: "Ci alleiamo dopo mesi di confronto perché abbiamo trovato la convergenza su temi a noi cari" dice Lorenzo Ballini, portavoce del movimento a Impruneta. Era l’ultimo nodo da sciogliere: la consigliera comunale uscente Flavia Maurri e l’ex consigliere Leonardo Rossi, entrambi finora del M5S, sono candidati per la lista "Voltiamo Pagina", con candidato sindaco Matteo Zoppini (consigliere in carica per FdI). Ne fanno parte tutti gli attuali consiglieri delle opposizioni di destra e sinistra degli ultimi cinque anni. Candidato vicesindaco è il primo della lista, Gabriele Franchi, attuale consigliere di minoranza di sinistra per "Cittadini per". Terza lista in corsa, la prima a uscire allo scoperto in ordine temporale, è "Impruneta Futura" che sostiene Matteo Aramini, fino a poche settimane fa vicesindaco e tuttora assessore: dopo la sua rottura col Pd, è sostenuto anche dal Terzo Polo.

Manuela Plastina