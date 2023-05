Impruneta La spunta Lazzerini Aramini cede al tandem Pd-M5S

di Manuela Plastina

Riccardo Lazzerini è il nuovo sindaco di Impruneta. Con soli 134 voti di distacco, permette la continuità di governo al Pd e al Coraggio di Cambiare, che in coalizione avevano tenuto la maggioranza negli ultimi cinque anni. La lista che lo ha sostenuto, "Impruneta [email protected]", ha ottenuto anche il logo e il sostegno ufficiale del Movimento 5 Stelle, Partito socialista e Sinistra Civica ecologista.

Lazzerini, 53 anni, imprunetino doc, lavoratore del reparto scenografia del Maggio Musicale Fiorentino, ha già una lunga esperienza politica e amministrativa: già assessore alla cultura di Impruneta, è stato successivamente consigliere alla Provincia di Firenze e presidente della commissione cultura, poi membro della Città Metropolitana di Firenze. È anche presidente dell’Ente Festa dell’Uva di Impruneta, dal quale aveva dato le dimissioni poche settimane fa, dopo l’annuncio della sua candidatura, dimissioni che i quattro rioni hanno respinto.

Ha ricevuto 2.183 voti, ossia il 38,49% del totale. La lista "Impruneta [email protected]" ottiene così 11 seggi. Entusiasta il neo sindaco, che ha brindato con i suoi sostenitori alla Casa del Popolo del capoluogo: "Da Impruneta nasce oggi il laboratorio politico del centrosinistra – dice Lazzerini –. Sono molto felice per la fiducia raccolta dalla lista perché sintetizza tutti i quei valori a cui teniamo da sempre fondati nella nostra Costituzione. Ora si apre una sfida che ci vedrà impegnati per portare a termine il programma presentato, ricucire i rapporti con gli enti sovracomunali e ottenere i finanziamenti che ci permetteranno una ripartenza dal punto di vista economico e di rispettare gli impegni presi per il Pnrr".

Staccato di pochissimo, di soli 134 voti, il secondo classificato Matteo Aramini: ex vicesindaco ed ex Pd, si è presentato appoggiato dalla lista civica "Impruneta Futura" che aveva il sostegno esterno anche di Italia Viva e Azione. Ha ottenuto 2.049 voti con una percentuale di preferenze del 36,13%, che significano 3 seggi in consiglio comunale.

Al terzo posto, Matteo Zoppini: il più giovane della competizione (26 anni), iscritto a FdI, ha ottenuto 1439 voti e un 25,37% con la lista bipartisan "Voltiamo Pagina" che riuniva tutte le opposizioni di sinistra, centro e destra della consiliatura uscente. Due seggi per loro.