Impruneta, il carro del Sant'Antonio vince la Festa dell'Uva 2023

Impruneta (Firenze), 01 ottobre 2023 - La storia di Circe nella versione scenografica del rione sant'Antonio vince l'edizione numero 97 della Festa dell'Uva di Impruneta. Il carro dal titolo “Veleno di un amore” ha ottenuto 54 punti, battendo per soli due il secondo classificato, il rione delle Fornaci con il carro “Symbiosis”:; terzo piazzato con 31 punti il rione delle Sante Marie con il carro “Rintocchi di Vite”, quarto classificato con 28 punti il rione Pallò con il carro “C’era una volta”.

L’esibizione del rione vincitore il Sant’Antonio ha voluto raccontare una storia di fantasia: la reinterpretazione della leggenda di Circe, ispirata all'omonimo romanzo. Una donna sola, ferita nel profondo da tutti coloro che sempre l'hanno odiata perché diversa. Nel Circe tempo impara a comprendere e perfezionare la sua arte magica, e ammalia gli uomini con un vino incantato, facendoli cadere in un sonno eterno. Odisseo sfugge all'incantesimo, e con il suo amore riesce a persuadere Circe della bontà dell'animo umano. Il vino come simbolo dell'amore e rinascita per il genere umano.

I quattro rioni, di fronte alle tribune andate soldi out nel giro di pochi minuti, hanno regalato uno spettacolo entusiasmante, una magnifica festa di musica, colori ed emozioni che ha coinvolto migliaia di persone tra rionali e pubblico partecipante. Molto apprezzato dai quindici giurati, il coinvolgimento delle generazioni ed il legame con la tradizione locale, non di meno lo sviluppo narrativo sempre completo e preciso.

Gli spettacoli sono stati considerati da tutti i giurati, veri e propri musical di grande valenza televisiva. “Una festa partecipativa una meraviglia, uno spettacolo intenso che trasmette amore a tutti colore che possono vederlo con i propri occhi”, hanno detto i giurati.

“Tutti i rioni hanno dato il massimo per portare in piazza uno spettacolo bellissimo, certamente di un livello superiore rispetto a quelli degli anni passati, un evento unico nel suo genere, una festa capace di unire in modo trasversale giovani e meno giovani", ha detto Filippo Venturi, al suo debutto da presidente dell’Ente Festa dell’Uva.

“Proprio oggi siamo anche felici di annunciare, l’avvio dell’iter per la candidatura della Festa dell’Uva a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco, che ci auguriamo di celebrare con l’arrivo del centenario della nostra splendida festa", ha annunciato il neo sindaco Riccardo Lazzerini.