Impruneta Futura, presentati i candidati per le amministrative

I candidati alle amministrative per il dopo-Calamandrei si presentano ufficialmente. Ha cominciato la lista "Impruneta Futura" ieri sera alla Casa del Popolo del capoluogo con il suo candidato sindaco Matteo Aramini. "Una squadra di persone competenti con una profonda passione per Impruneta" li descrive lui stesso presentando il programma "nato dalla condivisione dei gruppi di lavoro tematici". La prossima presentazione di lista e programma sarà il 2 maggio al Teatro Moderno di Tavarnuzze. Domani mattina invece tocca alla lista "Voltiamo pagina" e al suo candidato sindaco Matteo Zoppini: con gli aspiranti consiglieri e il suo programma, sarà nella sede del comitato elettorale in piazza Accursio da Bagnolo alle 11, per poi replicare il 26 aprile alle 20 al campo sportivo di Tavarnuzze. Al suo fianco ci sono gli ormai ex consiglieri M5S Flavia Maurri, Leonardo Rossi e Gerardo Patruno, alternatisi in consiglio comunale negli ultimi 5 anni. "Sosteniamo Voltiamo pagina – ribadiscono – perché nasce dall’attaccamento verso il nostro territorio: noi conosciamo le vere problematiche di Impruneta". Il Movimento 5 Stelle ha invece concesso ufficialmente il suo simbolo alla lista "Impruneta [email protected]" accanto ai loghi di Pd, Partito Socialista, Sinistra ecologista, Il Coraggio di cambiare. Lista e candidato sindaco Riccardo Lazzerini si presenteranno in piazza Buondelmonti domani alle 11 e il 5 maggio alle 18,30 alla Casa del Popolo di Tavarnuzze.