Impruneta e frazioni, come cambia il voto fuori dal capoluogo

Dall’analisi dei voti ottenuti nelle 16 sezioni elettorali, emerge ancora una volta il distacco tra Impruneta capoluogo e la frazione maggiore di Tavarnuzze. Nelle prime 6 sezioni, ospitate nella scuola elementare del centro imprunetino, la lista di Riccardo Lazzerini con 1295 ha doppiato quella di Matteo Aramini (645), la quale è stata superata per voti anche dalla lista di Matteo Zoppini "Voltiamo pagina" (822). Ma andando a vedere le sezioni dalla 7 alla 13, ossia a Tavarnuzze, la situazione si ribalta: nella frazione più grande, con Zoppini fermatosi a 459 voti, sarebbe stato Aramini a diventare primo cittadino. La sua lista ha ottenuto 1283 preferenze contro le 670 di Lazzerini. Un quasi pareggio tra i due tra Impruneta capoluogo e Tavarnuzze. Lo scarto di soli 134 voti che ha affidato Lazzerini i prossimi 5 anni di amministrazione imprunetina, si è giocato in particolare nelle due sezioni di San Gersolè dove il sindaco vincente ha ottenuto 228 voti, staccando Aramini di 97 voti. E forse si è giocato anche sull’astensionismo: un imprunetino su due non è andato a votare. L’affluenza è stata al 50,5%, 4 punti in più rispetto al 46,5% di cinque anni fa, quando però si votava in una sola giornata. Poco per delle amministrative che hanno deciso il futuro di Impruneta dopo 10 anni di governo Calamandrei. Chissà cosa sarebbe accaduto se gli 11.673 aventi diritto avessero risposto in maniera più massiccio alla chiamata alle urne.

Manuela Plastina