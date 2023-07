Impruneta, Consiglio comunale a sostegno delle famiglie omogenitoriali

Impruneta promuove le famiglie omogenitoriali: il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dall’assessore alle pari opportunità Lara Fabbrizzi (in foto). Sollecita il Parlamento al riconoscimento dello stato giuridico dei figli di coppie di genitori dello stesso sesso. L’obiettivo è "tutelare l’interesse del minore, riconoscere la responsabilità genitoriali delle coppie e tutelare le famiglie nel loro complesso senza discriminazioni". "Non possiamo più permettere che ci siano figli di serie A e B – dice l’assessore Fabbrizzi -. Il diritto del minore a crescere con entrambi i genitori non può essere sancito dopo mesi o anni da un tribunale, ma garantito dallo stato di diritto. In Italia queste famiglie esistono da molti anni: non possiamo continuare a voltarci dall’altra parte per pura ideologia".