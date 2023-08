Rioni in fermento per le ultime settimane di preparativi della loro grande Festa dell’Uva. Il primo ottobre sfileranno nel cuore di Impruneta con carri, coreografie, storie raccontate da centinaia di volontari accomunati dalla voglia di divertirsi, stare insieme e rendere omaggio alla tradizione del loro paese. Poche le notizie che trapelano dai quattro presidenti. Le Fornaci, vincitore dell’ultima festa, rappresenterà "la storia della maga Circe e di Ulisse, rivisitata in chiave rionale" anticipa Giovanni Poggini. Il Pallò, deluso dal secondo posto del 2022, si affida a un’idea di Lorenzo Ricceri: "Si basa sulla Fabbrica dell’uva - anticipa senza sbilanciarsi Fabio Popolizio, alla sua prima Festa nel ruolo di presidente -. Ci crediamo molto: la sartoria, i balletti, le scenografie son tutti a lavoro. Godiamo anche dell’entusiasmo di tanti giovani". Nicola Nidiaci e il suo rione delle Fornaci, vorrebbe qualcosa di più dei risultati degli ultimi anni. "Stavolta ce la giochiamo. Come un sub, respiriamo a pieni polmoni per incamerare energie e arrivare a un risultato di livello". Laura Bagni, unica donna tra i 4 presidenti, col suo rione Sante Marie punta "su una storia fantastica e sull’importanza dei legami". Per chi vincerà la 97° Festa dell’Uva c’è in palio l’opera d’arte in argilla disegnata da Andrea Pesci e presentata da Filippo Venturi, anche lui ‘debuttante’ nel ruolo di presidente dell’Ente. Se il clou sarà il primo ottobre, si parte già da questa domenica con il primo "Trofeo dell’Uva", gara ciclistica esordienti. Il 3 settembre, ci sarà la benedizione delle bandiere rionali in basilica e poi via via tanti eventi per tutto il mese. Manuela Plastina