Impronte agli impiegati Maxi multa al Comune

di Nicola Di Renzone

Il Comune di Vicchio è stato multato dal Garante della Privacy per un dispositivo che circa due anni fa aveva stato installato in municipio per il rilevamento delle presenze dei dipendenti. La sanzione è di ottomila euro (ridotti a 4mila se pagata entro i termini). Il dispositivo, stato scelto per superare il sistema dei badge, utilizzava il rilevamento dell’impronta digitale tramite algoritmo e quindi avrebbe potuto dare maggiori garanzie in merito a entrate e uscite. Qualcosa però andò storto, pare per una mancata comunicazione al garante e, in accordo con la Rsu si tornò al sistema tradizionale. Non prima comunque di aver attirato l’attenzione del Garante della Privacy. Sulla questione interviene l’amministrazione comunale: "Il sistema di rilevazione presenze con impronta digitale, sotto forma di algoritmo, è stato attivo poco tempo, ed era stato adottato sulla base della legge concretezza 562019, che introduceva nuove modalità per contrastare il fenomeno dell’assenteismo, e di un provvedimento del Garante del 2014; quindi in quel momento era adeguato alle normative vigenti e consentito. Questo errore è stato indotto dalla complessità del quadro normativo, che era in evoluzione dopo i vari casi dei "furbetti del cartellino" accaduti a livello nazionale e anche dalle difficoltà che si sono dovute affrontare nella gestione dell’emergenza Covid".

Aggiunge l’amministrazione: "Il sistema è stato utilizzato per pochi mesi, dal 17 agosto 2020 all’11 gennaio 2021, peraltro per soli 11 giorni dopo l’abrogazione di un articolo della legge 562019. E i dati verreno cancellati". Interviene il sindaco, Filippo Carlà Campa: "Faccio appello ai lavoratori perché le scelte siano sempre condivise e possano portare a lavorare in modo costruttivo".