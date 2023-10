Firenze, un incontro per scoprire le opportunità per le imprese della Toscana

Firenze, 25 ottobre 2023 - Cultura, lavoro, futuro: come sviluppare la propria startup culturale, con quali opportunità di finanziamento? Cos’è e come si accede al “microcredito”? Come partecipare al programma Europa Creativa per ottenere il massimo di finanziamenti? A queste domande risponderà l'evento promosso da Euradia Italia - società europea di consulenza con sede a Firenze per la realizzazione di progetti europei - in collaborazione con Arci Toscana che si terrà venerdì 27 ottobre, a partire dalle 9.30 (ingresso libero), presso la sede del Comitato Regionale Arci (in piazza dei Ciompi, 11) a Firenze. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto Pro-Ccs (Promoting entrepreneurship and access to finance in the Cultural and Creative Sector), cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

La giornata di studi è aperta a tutti e si rivolge al tessuto culturale, festivaliero, alle imprese del settore culturale della città perché sarà l’occasione per conoscere le opportunità di finanziamento europeo, nazionale e di microcredito. L’incontro sarà inaugurato alle 10.00 da Simone Ferretti, Presidente Arci e Massimo Macaluso direttore Euradia Italia. Prosegue l’incontro sui “fondi europei per il settore con gli interventi di Andrea Gallo, editore Fasi.eu -Funding Aid Strategies Investments - e specialista di politiche ed aiuti europei e Leonardo Massimo Brogelli, Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport, Direzione Cultura, Regione Toscana. Di microcredito parlerà Francesca dell’Orco, referente progetto Pro-CCS, Ente Nazionale per il Microcredito. Chiude la giornata studi la tavola rotonda alle 11.30 dal titolo “Alla scoperta del microcredito: un corso per le future imprese culturali e creative” con Tanya Trayanova, Presidente Innogrowth, Massimo Macaluso, Direttore Euradia Euradia e Marco Mabritto, imprenditore culturale. Nell’occasione sarà illustrato il programma Europa Creativa, di cui è già online il nuovo bando di cooperazione transnazionale nel settore culturale e creativo, con scadenza per poter partecipare fissata al 23 gennaio 2024. Il bando sostiene progetti che coinvolgono organizzazioni di tutte le dimensioni, comprese le micro-organizzazioni e le organizzazioni di piccole dimensioni, e di diversi Paesi per intraprendere attività settoriali o intersettoriali.

Parallelamente si terrà un contest di start up (le iscrizioni sono ancora aperte fino a giovedì 26 ottobre - tramite un form da compilare). I partecipanti al contest incontreranno gli operatori finanziari sul territorio toscano e potranno esporre le loro idee di business ai tutor dell’Ente Nazionale del Microcredito che poi sceglieranno le idee più meritevoli - per coerenza, innovazione, sostenibilità finanziaria, team del progetto e capacità di networking. I selezionati beneficeranno così di un percorso completo di consulenza gratuita, finalizzato alla richiesta di un prestito tramite il sistema del microcredito. "Dopo due programmazioni e 14 anni di confronto costruttivo fra il comparto culturale e le istituzioni europee - ha spiegato Massimo Macaluso, direttore di Euradia - possiamo dire che il concetto di cultura, inteso come comparto chiave della nostra economia e società europea, ha acquisito la dignità che le spetta. Sono molto chiare le indicazioni date dalla Unione Europea in favore di interventi per il comparto culturale e creativo finanziato attraverso i fondi strutturali. Oltre a questo Europa Creativa, il programma europeo dedicato al settore, ha visto un potenziamento del 60% mentre misure che riguardano il settore culturale e creativo sono ormai presenti in altri programmi europei in modo sistemico. Infine, il Pnrr dedica al comparto una intera linea di intervento per circa 4,3 miliardi di euro".

Il connubio tra la cultura e la Toscana è duraturo e rappresenta uno dei fiori all’occhiello del territorio, che attira ogni anno numerosi eventi - tra festival e concerti - e stimati poli museali, famosi in tutto il mondo. Non ultimo, a confermare la vivacità economica della regione ci sono i dati del Ministero dello Sviluppo economico: nel secondo trimestre del 2022 si contano 693 startup innovative in Toscana (il 5% del totale nazionale), il 3% delle nuove società in regione, che vale il settimo posto a livello nazionale. Su Firenze, Pisa e Lucca converge oltre il 67% delle startup toscane. Inoltre, nel lavoro dei settori della cultura sono maggiori, rispetto al totale dei settori produttivi, le presenze di donne (44% contro 42% a livello nazionale), di giovani dai 30 ai 39 anni (24% contro 21%) e di laureati (47% contro 24%), secondo l’indagine aggiornata al 2021 sui i lavoratori nei settori culturali del Consiglio della Regione Toscana. L’evento sarà quindi l’occasione per fare il punto sulle diverse opportunità di finanziamento che enti pubblici e privati a livello regionale ed europeo mettono a disposizione delle start up culturali e creative del territorio, realtà di grande prospettiva e vivacità nel territorio toscano. I settori culturali e creativi (Ccs) sono tra i più dinamici dell’Unione europea e dell’economia globale, con un notevole valore economico: costituiscono il 4,2% del prodotto interno lordo (Pil) dell’Unione Europea e creano 7,4 milioni di posti di lavoro, impiegando principalmente giovani. Il progetto Pro-Ccs è guidato dall'Ente Nazionale per il Microcredito, insieme ad un partenariato composto da 5 organizzazioni provenienti da 4 paesi diversi. È caratterizzato da una natura altamente trasversale, coinvolgendo diverse tipologie di organizzazioni che coprono l’intera gamma delle attività previste dal progetto: un ente pubblico nazionale (Enm, Italia) esperto nell’implementazione di politiche e strumenti di microfinanza a livello europeo e nazionale; un centro di innovazione e business (InnoGrowth, Bulgaria); un incubatore di imprese parte di una rete mondiale (Impact Hub Leipzig, Germania); una rete culturale europea a supporto del Ccs a livello comunitario (Culture Action Europe, Belgio) e, appunto, Euradia Italia, società europea di consulenza con 20 anni di esperienza nella direzione, gestione e realizzazione di progetti europei, specializzata in relazioni istituzionali, project management e comunicazione.

