Imprese Le donne trainano lo sviluppo

di Sandra Nistri

Sono più di 2500 le imprese femminili della Piana, per la precisione 2.526 secondo la Camera di Commercio quelle attive (il 22.2% di tutte quelle esistenti nella Piana), così distribuite: 351 a Calenzano, 752 a Campi Bisenzio, 1.100 a Sesto e 323 a Signa. E, dati alla mano, sembrano tutte in buona salute. Il comparto artigiano al 37%, ha infatti retto bene alle strette imposte dai rincari delle materie prime, dall’aumento dei costi energetici e dalla pandemia, meglio del resto del sistema economico. Fra l’altro le imprese femminili nei Comuni sono aumentate negli ultimi due anni dello 0,4% (addirittura del 2% dal 2022 al 2023), al contrario delle imprese della Piana in totale, che globalmente sono invece diminuite, nello stesso periodo, del 3% (2023 rispetto a 2021). La loro performance, inoltre, è risultata migliore anche di quella registrata dalle imprese in rosa di Metrocittà che dal 2021 al 2023 hanno registrato uno –0,3%.

Numeri importanti dunque, quelli dell’imprenditoria al femminile tra Sesto, Campi, Calenzano e Signa che però impongono scelte importanti a livello di scelte, locali ma non solo: "Mai come ora è determinante rilanciare e valorizzare l’occupazione femminile – spiega Alberta Bagnoli, presidente Cna Impresa Donna – sia attraverso il lavoro autonomo che attraverso quello subordinato. L’artigianato, la piccola impresa e l’attività professionale rappresentano, per le caratteristiche intrinseche, una realtà che offre significative opportunità alle donne. Tuttavia, come è noto, non mancano le difficoltà".

Da qui alcune proposte dell’associazione di categoria: "Per promuovere l’auto-imprenditorialità – continua Bagnoli – sono necessari interventi ben calibrati negli ambiti della conciliazione vita-lavoro e del welfare. In quest’ottica Cna propone di lavorare fra l’altro su questi punti: sistemi di detraibilitàdeducibilità, incentivazione alla creazione di reti territoriali di conciliazione di vita-lavoro per servizi di welfare che veda la collaborazione di attori pubblici e privati, con un’attenzione specifica alle esigenze di flessibilità soprattutto rispetto agli orari e alle modalità di erogazione, voucher destinati alle imprenditrici e alle lavoratrici autonome per l’acquisto di servizi di cura e assistenza".