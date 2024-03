Imprese colpite dall’alluvione. Arriva il maxi sconto della Tari

Arriva uno sconto sostanzioso sulla tariffa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti a Firenzuola: lo ha deciso la giunta comunale e i beneficiari sono tutte le attività economiche firenzuoline, dall’agricoltura al commercio, dall’artigianato all’industria, ovvero le aziende che nel 2023, a causa dell’alluvione e delle frane, hanno subito danni diretti e indiretti, causati dalle limitazioni alla circolazione, per le strade chiuse, totalmente o parzialmente, o con traffico rallentatoper sensi unici alternati e semafori. "Con la riduzione della TARI 2024 abbiamo ritenuto importante – sottolinea il sindaco Giampaolo Buti - dare un aiuto alle nostre realtà economiche, quale giusto segnale di attenzione a chi lavora e dà occupazione nel nostro territorio". E non si tratta di una riduzione "simbolica": il taglio della Tari sarà del 65% nella fascia di territorio maggiormente colpita dagli eventi alluvionali e franosi dello scorso maggio, e del 32 % in tutte le altre zone di Firenzuola. Beneficeranno così dello sconto del 65% le aziende ubicate nelle zone di Giugnola, Piancaldoli, Bordignano, Visignano, Coniale, San Pellegrino, Moraduccio, Rapezzo. Mentre tutti gli altri beneficeranno della riduzione del 32%. I fondi a copertura dei minori introiti Tari sono di provenienza regionale, legati alla discarica firenzuolina del "Pago". E la giunta li ha investiti per consentire la riduzione. Ma Buti ha un’altra buona notizia: "La struttura del commissario Figliuolo ci sta assegnando la somma necessaria, circa due milioni di euro, per sistemare e riaprire la Castelvecchio-Visignano-Monti, l’unica strada che, per la complessità dei lavori, è ancora chiusa. E si è avviata la procedura per la progettazione della strada comunale di Bordignano. Ora le problematicità maggiori rimangono sul versante emiliano-romagnolo. Ed è un disagio tangibile soprattutto per le nostre aziende che vanno verso il Bolognese e la Romagna: sulle strade dissestate e franate di competenza della Città Metropolitana di Bologna, i lavori di ripristino non sono stati ancora avviati, e ci sono tanti semafori attivi, che rallentano la circolazione".

Paolo Guidotti