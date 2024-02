Imprese a scuola di sostenibilità grazie a Cna

Come far diventare un’azienda sostenibile. Ne ha parlato la Cna di Scandicci con un incontro sui valori Esg (ambientali, sociali e istituzionali) che qualificano un’impresa. Un percorso difficile e ancora poco conosciuto dal tessuto produttivo , visto che il 73% delle Pmi non ne conosce il significato, tantomeno le sue implicazioni nella conduzione di un’azienda. All’incontro erano presenti il presidente di Cna Scandicci, Simone Balducci, Massimo Cerbai, consulente, Lorenzo Ciberti, avvocato e Monia Benazzi, imprenditrice. I fattori ESG dovranno entrare da quest’anno nel rendiconto d’impresa. A oggi le piccole sono escluse dall’obbligo, ma nessuno, PMI comprese, può permettersi di ignorare i vantaggi che derivano da un buon rating ESG. CNA è già al lavoro affinché i modelli di rendicontazione vengano tarati (anche) sulla dimensione della piccola impresa, sia a livello europeo che a livello nazionale. Devono essere documenti non semplificati ma in grado di rilevare e premiare i comportamenti sostenibili.