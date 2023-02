Impresa e Ateneo, incontri virtuosi

"Università e impresa si incontrano fuori dagli schemi": è il titolo dell’iniziativa promossa dalla sezione Fiorentina Nord Ovest di Confindustria Firenze per martedì alle 17 negli spazi del Design Campus dell’Università, in via Pertini a Calenzano. Saranno presentati casi di successo nella collaborazione tra imprese e Università e una guida pratica per le aziende sulle forme di collaborazione che le imprese possono attivare con il Design Campus. Interverranno il sindaco calenzanese Riccardo Prestini, Simone Mantero presidente della sezione territoriale Fiorentina Nord Ovest e il professor Giuseppe De Luca direttore del Dipartimento di Architettura Dida dell’Università di Firenze. Saranno illustrati alcuni esempi di collaborazione tra Università e imprese con gli interventi di Andrea Bellucci responsabile risorse umane del gruppo Trigano Spa e Giovanni Masotti vicepresidente del gruppo El.En.