Impresa del Firenze City. Il Sagginale vince e convince

Colpo di scena in Seconda categoria girone I con la capolista Gallianese che viene sconfitta 1-0 sul campo del Firenze City. Gara giocata a San Marcellino e decisa da un calcio di rigore trasformato da Vicini al 20’ del primo tempo, concesso per un fallo di mano. La Gallianese era imbattuta dal 24 settembre e la sconfitta è maturata contro una squadra in lotta per la salvezza. La Gallianese è andata vicina al gol con Tavano nella ripresa ed i locali hanno sfiorato il raddoppio con Vicini.

Il Sagginale vince 1-0 lo scontro diretto contro il Reconquista di San Piero e lo scavalca portandosi a due punti dalla Gallianese. Gol decisivo del Sagginale di Casini Benvenuti al 57’ con un tiro deviato da un difensore. Il Reconquista finisce in 10 per l’espulsione di Ousmane Diop al 77’. La Molinense raggiunge al terzo posto il Reconquista battendo 3-0 la Vigor Misericordia Pontassieve con doppietta di Pardi e rete di Emanuele Galeotti. Al 5° posto il Pelago che si impone 2-0 sul Bagno a Ripoli: gol di Muzzi e Lottini nel primo tempo.

Nelle altre gare la Ludus 90 pareggia 1-1 in casa contro il Firenze Sud. In parità 1-1 anche Sant’Agata-Firenzuola nella sfida mugellana: vantaggio ospite al 27’ con Cavicchi e parità al 90’ con Dumitrachi. La Fulgor Castelfranco espugna il campo del Santa Brigida; mentre nell’importante derby le Caldine sono superate 1-0 dal Pian di San Bartolo. Nelle Caldine debuttava in panchina il terzo allenatore della stagione: Fava ha preso il posto del dimissionario Nanni.

Nel girone F la capolista Daytona pareggia 1-1 sul campo della Virtus Rifredi. Finisce 0-0 l’atteso scontro d’alta classifica Real Peretola-Laurenziana.

Nel girone H vincono in casa tutte le prime della classe. Audace Legnaia domina 3-0 contro il Club Sportivo Firenze. Florence senza problemi 3-1 alla Sancat. La Dinamo Florentia batte di forza 5-0 la Raddese. In giusta parità 1-1, con tanto pubblico, il derby della Valdipesa Mercatale-Sambuca.

F. Que.