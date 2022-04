Gli imprenditori fiorentini si sentono sempre meno sicuri: usura e racket in aumento

Firenze, 21 aprile 2022 - Quasi due imprenditori del terziario su dieci (16,2%) a Firenze ritengono che la criminalità e i fenomeni illegali siano in aumento, soprattutto usura e racket. Una percentuale più alta della media nazionale, ferma all’11,8%, che mette in risalto come la percezione di sicurezza sia in netto peggioramento nelle città più grandi, che, come Firenze, hanno oltre 250mila abitanti. Non va meglio sul fronte della qualità della vita, in calo per un imprenditore su quattro, e su quello del decoro urbano, peggiorato nell’ultimo biennio per circa un imprenditore su due.



È quanto emerge dall’indagine sull’impatto della criminalità per le imprese del terziario, realizzata in collaborazione con Format Research, diffusa da Confcommercio nell’ambito della Giornata “Legalità, ci piace!” e ripresa a livello provinciale dalla Confcommercio fiorentina. Secondo le stime dell’Ufficio Studi della Confcommercio, la criminalità crea una perdita annua in termini di fatturato e di valore aggiunto pari al 6,3%. In dettaglio, l'abusivismo commerciale costa 8,7 miliardi di euro, l'abusivismo nella ristorazione pesa per 4,8 miliardi, la contraffazione per 4,1 miliardi, il taccheggio per 4,3 miliardi. Gli altri costi della criminalità (ferimenti, assicurazioni, spese difensive) ammontano a 6 miliardi e i costi per la cyber criminalità a 2,8 miliardi.



Nel rapporto Confcommercio-Format Research sono stati messi a confronto i dati nazionali con quelli per dimensioni dei centri urbani (comuni con meno di 10mila abitanti, tra 10mila e 150mila abitanti, tra 50mila e 250mila abitanti, con oltre 250mila abitanti). Questi i principali risultati dell’indagine nei 12 comuni italiani di oltre 250mila abitanti, Firenze compresa:



I livelli di sicurezza

Nei centri urbani con oltre 250mila abitanti le imprese del terziario di mercato che percepiscono un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2021 sono il 16,2%, valore più elevato rispetto alla media nazionale pari all’11,8%. L’usura è il fenomeno criminale percepito in maggior crescita dagli imprenditori del terziario di mercato (per il 30%), un dato superiore alla media nazionale che è pari al 27%. ll racket è in crescita per il 21,4% delle imprese, dato in linea con quello nazionale del 21%. In generale, l’andamento dei fenomeni criminali rilevati nelle grandi città risulta in maggior crescita rispetto alla media nazionale.

L’esposizione all’usura e al racket

L’ 11,6% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di fenomeni di usura o estorsione nella propria zona di propria attività, valore simile a quello nazionale pari all’11%. Il 22% degli imprenditori è molto preoccupato per il rischio di esposizione a fenomeni di usura e racket, valore superiore rispetto alla media nazionale del 17,7%. Di fronte a fenomeni di usura e racket il 52,4% delle imprese ritiene che si dovrebbe denunciare (un valore inferiore alla media nazionale del 58,4%) e il 23,6% dichiara che non saprebbe cosa fare (dato inferiore alla media nazionale pari al 33,6%).

Decoro urbano e qualità della vita

Un quarto delle imprese delle grandi città ritiene che nell’ultimo biennio la qualità della vita sia peggiorata, la media nazionale è del 19,9%. Ma è soprattutto il degrado urbano a caratterizzare le grandi città: il 52% delle imprese considera degradata la periferia, mentre il centro storico è considerato degradato dal 39,7% di queste. Il 70% delle imprese ha riscontrato fenomeni di degrado della zona in cui opera (il dato nazionale è pari al 64,9%).