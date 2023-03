Imposta di soggiorno, Italia viva non vota

L’aumento a Firenze della tassa di soggiorno non piace al Terzo polo. Dopo che in giunta l’assessora Titta Meucci ha messo a verbale le proprie perplessità, Italia viva non vota la delibera collegata alla ‘manovra’ di Palazzo Vecchio lasciando i lavori della commissione Bilancio. "Manteniamo la nostra coerenza. Dallo scorso dicembre abbiamo chiarito che anche solo ipotizzare un aumento dell’imposta di soggiorno avrebbe rischiato di penalizzare un settore già duramente colpito dalla pandemia e dall’aumento dei costi". Parallelamente, osserva Barbara Felleca, vicepresidente del consiglio e consigliera del gruppo Terzo polo-Italia viva, "manteniamo la nostra responsabilità di forza di maggioranza, votando in commissione due delle tre delibere collegate al bilancio. Non poteva però esserci voto favorevole rispetto a un tema, quello dell’imposta di soggiorno, sul quale doveva esserci un confronto a monte, come deve avvenire tra forze di maggioranza". Nel dirlo non manca di buttare la palla nel campo dem. Lo fa tirando in ballo le polemiche che si stanno addensando sul piano operativo e su un dibattito diventato decisamente più vivace con la vittoria di Schlein alle primarie. "A chi del Pd ci imputa poca coerenza, visto il voto favorevole in giunta di Italia viva all’aumento dell’imposta di soggiorno" ma "omettendo di ricordare le ‘forti perplessità’ espresse e verbalizzate dall’assessora Meucci, direi di rileggere attentamente l’ordine del giorno depositato e votato dal Pd, poco coerente con alcune previsioni del Poc, votato nella stessa seduta". Così al capogruppo del Pd, Nicola Armentano, "che addita Italia viva come una forza che ‘sembra’ di maggioranza", Felleca dice "che coerenza e responsabilità sono patrimonio di chi sa sostenere a viso aperto le proprie posizioni. Non altrettanto posso dire del Pd costretto a interrompere una votazione in corso impedendo la costituzione del collegio dei garanti, e, a poche ore dal voto sul Poc, smentire le dichiarazioni sul passaggio della tramvia al Duomo" dell’assessora all’Urbanistica, Cecilia Del Re.