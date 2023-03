Impianto per produrre biometano recuperando i rifiuti organici "La location è idonea e già decisa"

di Leonardo Bartoletti

"Lo studio di fattibilità c’è dall’inizio del percorso, e la valutazione d’impatto ambientale non è necessaria, in quanto la Direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana ha escluso il progetto dalla procedura di valutazione". Così il sindaco di Rufina, Vito Maida, facendo il punto sull’impianto "Bioeconomia i Cipressi" di Rufina, per la produzione di biometano ed il recupero di materia da rifiuti organici. Nei giorni scorsi il capogruppo di "Insieme per Rufina", Chiara Mazzei, aveva espresso le perplessità delle opposizioni di centrodestra in consiglio comunale. Non schierandosi contro l’impianto, parlando di un "biodigestore che potrebbe rappresentare un’opportunità per Rufina", ma tornando a chiedere la valutazione di un luogo differente dove realizzare il progetto.

Il sindaco Maida si dice disponibile ad ascoltare ogni voce. "Ma - aggiunge - chiederei idee concrete, proponendo dove sistemare, in alternativa, l’impianto. "La procedura di assoggettabilità a Via - prosegue il sindaco - è stata avviata a seguito della richiesta di Aer Spa del giugno 2022 con la presentazione del progetto che è stato sottoposto a tutti i soggetti interessati sotto il profilo territoriale ed ambientale. I quali hanno fornito i loro contributi in merito alle rispettive competenze dopo aver esaminato il progetto, richiesto le integrazioni che hanno ritenuto necessarie, fornite da Aer a più riprese nel corso della procedura che si è sviluppata nell’arco di circa otto mesi.

Il progetto esaminato è di livello "definitivo", naturale evoluzione di quello già proposto da Aer Spa al ministero della Transizione ecologica per la partecipazione al bando Pnrr per la realizzazione di nuovi impianti di riciclo di rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata. Il Ministero ha valutato positivamente la proposta inserendola in graduatoria fra quelli ammissibili per la coerenza con i principi della transizione ecologica. In relazione alla sua localizzazione - conclude Maida - la procedura di assoggettabilità a ‘Via’ richiede l’analisi di eventuali ipotesi alternative, che è stata svolta e dalla quale l’area "I Cipressi" è risultata come l’unica proponibile in tutto il bacino di utenza".