"Impianti sportivi, presto un accordo per l’utilizzo aperto a tutti"

Al momento non risultano accordi o collaborazioni tra Cus Firenze e associazioni scolastiche locali, per cui gli studenti non utilizzano gli impianti di proprietà dell’ateneo fiorentino gestiti dal Cus all’interno del polo scientifico. Il chiarimento è dell’assessore allo Sport Damiano Sforzi, in risposta a una interrogazione del consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. Per quanto riguarda le collaborazioni invece con l’amministrazione comunale, afferma ancora Sforzi, non sono più stati sottoscritti accordi successivi alla scadenza del protocollo d’intesa del 2010 rinnovato fino al 30 giugno 2014. In questo arco di tempo gli impianti sportivi presenti all’interno del campus universitario sono stati utilizzati da società sportive del territorio "con il pagamento di un canone e con modalità concordate direttamente tra i soggetti interessati, in occasione di interventi per la realizzazione di nuovi impianti o di manutenzione straordinaria di quelli esistenti".

Stando all’assessore però il Comune vorrebbe riavviare con Cus Firenze un percorso che conduca a poter fare utilizzare gli impianti non solo agli universitari ma agli sportivi del territorio sestese. Notizia di cui Toccafondi prende atto: "A noi – commenta – interessa che gli impianti sportivi siano frequentati e che i sestesi possano usufruirne. È paradossale non dialogare tra istituzioni per trovare soluzioni che con il buonsenso possono essere trovate. In particolare penso alle centinaia di studenti delle scuole superiori di Sesto".

Sandra Nistri