Impianti sportivi Dalla Regione 10 milioni

Per lo sport in Toscana sono in arrivo altri 10 milioni di euro, dopo che negli ultimi due anni ne sono stati spesi oltre 30. Ad annunciarlo è stato il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, che ha la delega allo sport. Giani ha spiegato che i 10 milioni disponibili saranno attribuiti attraverso un bando a cui saranno ammessi sia i Comuni che non hanno ricevuto fino ad ora finanziamenti per gli interventi sugli impianti sportivi, sia i Comuni che sono stati finanziati solo parzialmente. “Questo bando dovrebbe permettere di coprire interamente il territorio toscano - afferma Giani -. Oltre a questa cifra, sono previsti finanziamenti per numerosi interventi specifici su vari impianti su tutto il territorio toscano. E’ evidente che l’impegno sul settore dello sport rappresenta un tratto distintivo di questa legislatura con l’obiettivo di valorizzare il ruolo sociale svolto dalle società sportive”.

F. Que.