Impatto violentissimo tra due auto La jeep si ribalta: muore 77enne Sospetto di mancata precedenza

Incrocio tra via Marconi e via Galvani fatale ieri mattina presto, alle 7.20 circa, a un ex commerciante di 77 anni molto conosciuto nella zona del Campo di Marte. Silano Fallani è morto a causa delle ferite, specie alla testa, riportate nel tremendo scontro la Suzuki che stava guidando e una Opel Agila, più o meno in coincidenza dello stop. L’impatto è stato terribile. La Suzuki è stata proiettata in alto e in avanti ed è ricaduta, ribaltandosi. Atterriti i pochi passanti, subito affacciati alle finestre gli abitanti di molti condomini, richiamanti dal frastuono dello schianto. Subito i soccorsi. Febbrile il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre in pochi attimi il corpo dell’anziano – privo di conoscenza – dalle lamiere contorte della sua vettura; disperato e generosissimo quello dei sanitari del 118, prodigatisi per tentare la rianimazione del ferito. Dopo più di un quarto d’ora di manovre continue, Fallani è stato adagiato sulla lettiga. L’ambulanza è partita, purtroppo a bordo è stato constatato il decesso del 77enne.

Praticamente illeso, invece, il conducente della Opel Agila, pur visibilmente scosso dall’accaduto; sarà sentito dagli agenti, la sua testimonianza dovrebbe risultare particolarmente importante. Come pure la visione dei filmati delle telecamere degli impianti di videosorveglianza, pubblici e privati.

Nell’impatto è rimasto ferito anche il suo cane, affidato subito al servizio veterinario del Comune per le cure.

La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire alla Polizia Municipale di effettuare accurati e non semplici rilievi funzionali alla ricostruzione della dinamica più plausibile. In questo senso il ribaltamento della macchina ha reso più complicato il lavoro degli investigatori.

Ancora i vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dello scenario del dramma durante i soccorso: lo sveramento di carburante è stato importante, rappresentava un rischio non indifferente.

La prima ipotesi sembra far risalire lo schianto a un possibile mancato rispetto della precedenza eo ad altra manovra azzardata.

Fallani aveva gestito a lungo un negozio di pescheria in via del Pratellino. Lascia tre sorelle e un figlio.