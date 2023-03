"Imparare la libertà", scatta la seconda edizione del progetto didattico

Seconda edizione, già avviata, per il progetto didattico "Costituzione e Resistenza. Imparare la libertà", promosso e ideato dalla Fondazione Don Lorenzo Milani e realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica istruzione e Pari opportunità del Comune di Calenzano e dall’Istituto comprensivo statale di Calenzano. Il progetto è rivolto a studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello e sta coinvolgendo 13 classi (7 seconde e 6 terze). Al centro del percorso formativo la Costituzione e l’approfondimento storico e sociale della Resistenza italiana, con particolare attenzione al territorio. Obiettivi dichiarati del progetto, oltre a quello di far conoscere ai ragazzi la figura di Don Milani nel centenario della nascita, promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, inclusiva e solidale e riflettere sui temi scaturiti dalla Carta costituzionale. Nell’ambito dell’iniziativa, oggi, le alunne e gli alunni incontreranno il professor Stefano Oliviero dell’Università di Firenze che approfondirà il tema "La Resistenza a scuola" e il 3 aprile Beniamino Deidda, già Procuratore generale a Firenze, con "La Costituzione ci fa crescere". Il progetto, che quest’anno vede la partecipazione dell’Anpi comunale e provinciale, terminerà a maggio con una visita alla Scuola di Barbiana percorrendo il sentiero della Costituzione e della Resistenza.