Immigrazione Passiatore non ci sta "L’onorevole Mazzetti in malafede"

"Le parole dell’onorevole Erica Mazzetti tradiscono malafede o nella migliore delle ipotesi una scarsa conoscenza della materia che riguarda l’immigrazione e delle normative": è duro il commento del sindaco di Dicomano, e presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore, alle dichiarazioni della parlamentare di Forza Italia, che aveva accusato: "Evidentemente i sindaci di sinistra in Toscana, come Nardella, non li vogliono nei loro comuni così come a Borgo San Lorenzo, Barberino, Scarperia e Pontassieve che hanno le elezioni in primavera."

"È singolare – dice Passiatore –: fino a pochi mesi fa eravamo quelli che per motivi elettorali aprivamo i porti ed accoglievamo chiunque. È evidente ci sia un grosso stato confusionale nel centrodestra in questo momento sul tema dell’immigrazione. Ma vorrei che da queste querelle elettorali si tenessero fuori i sindaci. Fosse solo per competenza. L’onorevole Mazzetti – insiste Passiatore – fa riferimento ad alcuni comuni che non hanno ancora nel proprio territorio Cas attivati. Vorrei spiegarle che i Centri d’accoglienza straordinaria sono gestiti, aperti e regolamentati dal ministero degli Interni, non dai Comuni. Dalle prefetture, non dai sindaci. E se quindi non ci sono Cas in determinati comuni è perché la prefettura non li ha attivati, perché non ha trovato offerta su quei comuni per poter attivare dei Cas". Così il sindaco di Dicomano invita la parlamentare "a citofonare al ministro piantedosi per sapere come funziona, non ai sindaci. I sindaci hanno offerto massima disponibilità con i governi precedenti e con quello attuale nel dare una mano nella gestione dell’immigrazione. Però bisogna essere chiari: la prefettura non trova nessuno perché i gestori non ci rientrano con i costi e lo può fare solo chi può gestire grandi, grandissime strutture, mandando così in fumo il modello toscano, che era quello dell’accoglienza diffusa, di piccoli centri in tanti comuni".

Passiatore infine aggiunge: "I Comuni gestiscono dei centri, che sono i cosiddetti Sai, e sono centri che ormai da anni portiamo avanti nei nostri comuni senza nessuna frizione sociale, con una integrazione massima, ma che oggi sono mezzi vuoti perché di nuovo il governo ha deciso di depotenziare quel sistema d’accoglienza e ridurre la platea di quelli che potessero farne richiesta. Siamo quindi in questa situazione paradossale: la prefettura si lamenta di non trovare posti per inserire i migranti, ma il ministero sceglie di non inviarli in quei centri che già ci sono e che forniscono inserimenti veri come l’inserimento lavorativo o abitativo".

Paolo Guidotti