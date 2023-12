Immacolata. Tutti gli eventi del weekend

Fine settimana ricco di appuntamenti a Signa. Oggi, dalle 7 fino alle 14, il mercato del venerdì, in piazza della Repubblica, viale Mazzini e via Roma. Sempre oggi, alle 12, verrà inaugurato il presepe di San Miniato, allestito nell’omonima chiesa. Domani (ore 17), il taglio del nastro della mostra di Costanza Danielli, allestita nella sala dell’affresco del Palazzo comunale e organizzata con Artebellariva Firenze (fino a giovedì 21 dicembre). Il 20 dicembre, nella chiesa di San Lorenzo, "Natale in coro", con il coro della parrocchia di Santa Maria in Castello (direttore Giuseppe Saba, tastiera Simone Manna), quello della pieve di Signa (direttore e organista Alessio Marretti), della parrocchia di San Miniato (direttrice Nicoletta Calzolai, tastiera Filippo Nesi, trombone e chitarra Roberto Pini, chitarra Andrea Fischi) e il coro Caos Armonico (direttore Filippo Grilli, pianoforte Alice Ulivi). Presenterà la serata e canterà Matilde Trebbi.