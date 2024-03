Imbrattata una pietra d’inciampo: "Oltraggio alla memoria collettiva"

Imbrattate in via Pagnini, le pietre d’inciampo che ricordano un’intera famiglia vittima della Deportazione. Si tratta di "un’anziana madre e i due figli, deportati ad Auschwitz con il treno della morte l’8 marzo 1944 e qui assassinati il 10 aprile 1944 dopo un breve passaggio dal campo di concentramento di Fossoli", ricordano l’assessora Maria Federica Giuliani e la presidente del Comitato delle Pietre d’inciampo Donata Bianchi, che hanno reso noto l’episodio di oltraggio alla memoria e condannato "l’atto vile di imbrattamento in memoria di Stella, Enzo e Rodolfo Passigli".

L’imbrattamento è stato fatto con vernice o acido, sono in corso i rilievi per stabilirlo e anche per stimare l’entità del danno. "Le pietre d’inciampo non sono semplici placche di ottone - affermano Giuliani e Bianchi -. Sono memoria viva dei crimini nazifascisti, sono inciampi in orrori della storia, sono il ritorno a casa di coloro che furono trascinati via dalla vita per essere gettati nel tunnel delle violenze omicide dei campi di sterminio. Danneggiarle è atto grave perché nega gli orrori del nazifascismo e aggredisce la memoria di donne e uomini, bambine e bambine che quelle pietre vogliono riportare vicino al nostri cuore. Condanniamo quindi con forza il gesto vigliacco". Sull’episodio indaga la Digos, che sta cercando possibili immagini riprese da telecamere di sicurezza della zona.

L’oltraggio alla memoria purtroppo si ripete anno dopo anno. A gennaio dell’anno scorso era stata imbrattata la pietra d’inciampo di via Aretina che ricorda Bruno Corsi, deportato a Fallingbostel e ucciso a Braunschweig nel 1944. Addirittura in quel caso la pietra è stata vandalizzata due volte: la pietra era stata in un primo momento imbrattata con la vernice spray e pulita da un anonimo cittadino, ma, dopo sei giorni, era stata graffiata di nuovo a colpi di punteruolo.

Nel luglio 2022 altro brutto episodio. In quel caso i residenti del quartiere 2 segnalarono l’atto vandalico ai danni delle pietre d’inciampo che ricordano le vittime del nazi-fascismo in via Scialoja e in via Bovio. Le lapidi in memoria di Giorgio Levi delle Trezze, di sua moglie Xenia Haya Poliakov e di Lucia Levi – tutti arrestati 1944 dal comando tedesco, deportati a Fossoli e poi morti ad Auschwitz – erano state coperte con lo spray nero e con alcune scritte compreso l’infame simbolo delle SS.