Imbrattata la sede di Tagliaferri Solidarietà da destra a sinistra

Imbrattata con escrementi la sede del comitato elettorale di Andrea Tagliaferri sindaco. Sulla vetrina e sui muri del locale di via Santo Stefano ignoti hanno compiuto un gesto talmente vile che il neosindaco preferisce non commentare. "Evidentemente a qualcuno l’esito delle elezioni non è andato giù. Al punto da prendersi la briga di lordare la sede del nostro comitato" fanno sapere le quattro liste che hanno supportato Tagliaferri. "Un gesto stupido, che dimostra profondo disprezzo per i luoghi della condivisione, del dibattito, delle idee. Ma, d’altronde, è inutile stupirsi o indignarsi. Dal canto nostro, andiamo avanti, con il sorriso di sempre e una determinazione ancora più forte a cambiare la città" Solidarietà bipartisan a Tagliaferri: "Vergogna" tuona il segretario del Pd, Lorenzo Galletti. "Un fatto che inquina il clima democratico e di cambiamento che da giorni si respira" commenta Antonio Montelatici, candidato Fdi.

