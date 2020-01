Firenze, 4 gennaio 2020 - Ci risiamo. Un altro turista che non conosce la parola rispetto, un pennarello a disposizione e la città che ancora una volta mostra tutta la sua fragilità di fronte alla maleducazione. Stavolta per fortuna l’imbrattatore di turno è stato colto sul fatto dopo che aveva appena fatto una scritta con un pennarello nero sul Ponte Vecchio. A pizzicarlo ieri pomeriggio è stata una pattuglia della Polizia Municipale.

L’imbrattatore è un giovane statunitense di 21 anni. Per lui è scattato un verbale da 160 euro. Dal momento che la scritta fortunatamente non era indelebile i vigili hanno fornito al ragazzo acqua e spugna e lui stesso ha ripulito il muro sporcato. Stavolta è andata bene, ma il problema resta. Da tempo, dalle colonne del nostro giornale, ci battiamo per il decoro del centro storico e non solo, spesso preso di mira da writer e balordi dalla vernice facile.

La nostra campagna, in sinergia con il Comune e gli Angeli del Bello, portò anche a numerose segnalazioni di mura imbrattate e conseguenti interventi di ripulitura. Nel 2014 Palazzo Vecchio diede il la a un giro di vite a per chi sporca i monumenti e compie atti contrari alla pubblica decenza.

Nell’ottobre di sei anni fa arrivò infatti il via libera della giunta comunale all’aumento della sanzione prevista che passò a 400 euro (il provvedimento fu adottato anche in seguito al grave episodio di degrado avvenuto sul sagrato di piazza Santa Maria Novella, nel corso del quale alcuni giovani erano stati fotografati mentre facevano pipì contro il monumento). Ma al netto dei controlli e delle multe la battaglia resta ancora lunga. Non si contano i casi di ’imbrattamenti’ illustri avvenuti negli anni.

Dal Ponte Santa Trinita alla Loggia degli Uffizi, dalla statua di Dante in Santa Croce (dove una volta fu addirittura disegnata una svastica) alla ’fiancata’ di Santo Spirito. Per restare alla cronaca più recente lo scorso aprile un giovane fu denunciato per aver imbrattato le colonne del Corridoio Vasariano nella notte di Pasqua. L’uomo aveva lasciato una dedica per una donna fiorentina. Due agenti in servizio sul Ponte Vecchio si erano accorti del ripetersi di una dichiarazione d’amore in versioni e dimensioni molto simili lasciate sia sul ponte che sul lungarno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA