Illuminazione, il bando comunale

Impruneta si illumina a Led con il bando per la pubblica illuminazione e gli impianti semaforici. Comprende tutta una serie di migliorie agli impianti pubblici, spiega il sindaco Alessio Calamandrei, "fra cui il passaggio degli oltre 2400 lampioni a Led entro un anno ed il completo rinnovo dei 91 quadri elettrici". La conseguente riqualificazione ed efficientamento energetico nonché l’adeguamento normativo, sottolinea, "porteranno ad una migliore gestione e ad un risparmio complessivo da parte dell’ente comunale". Il bando è importante: l’importo economico è di 4.050.000 euro per una gestione complessiva di 15 anni. La scadenza per la partecipazione è prevista per il 22 maggio. "A breve – annuncia ancora il primo cittadino - verrà pubblicato a bando anche il Project Financing inerente la gestione degli edifici pubblici in materia di adeguamento e risparmio energetico, sia sul fronte del calore che dell’illuminazione".