"Ilan Fiorentino: Un Tifoso Viola Ricordato dalla Fiorentina"

Si chiamava Ilan Fiorentino, aveva 38 anni ed era padre di tre bambine: è una delle vittime del brutale attacco terroristico di Hamas contro Israele (con circa 1500 persone uccise e altre 200 prese in ostaggio) del 7 ottobre. Era in un kibbutz finito , e aveva una storia che riguarda Firenze e la Fiorentina, a partire dal cognome.

"Non conoscevo personalmente Ilan – racconta Jack Tshuva, tifosissimo della Fiorentina residente in Israele – ma nella chat che abbiamo creato tra tifosi viola israeliani ho saputo della sua morte". Ilan Fiorentino ("La famiglia è scappata da Firenze durante la Seconda guerra mondiale", spiega lo stesso Tshuva) è caduto nell’assalto di Hamas al kibbutz di Nahal Oz. "Prima di essere ucciso è riuscito a mettere in salvo un ragazzino", dice il fratello di Ilan Fiorentino, Oded.

Tshuva, 72 anni, una lunga passione gigliata ("ho festeggiato il secondo scudetto, quello del 1968-69") è stato contattato dalla famiglia di Ilan (nella foto), attraverso un giornalista israeliano. "Mi hanno chiesto di aiutarli a contattare la Fiorentina affinché il nostro conterraneo possa essere ricordato allo stadio prima di una partita al ‘Franchi’, perché anche lui era un grande tifoso viola".

La passione per una squadra a lui così lontana eppure così vicina è in qualche modo sopravvissuto a una tragedia immensa come la morte di un giovane padre in un kibbutz colpito dai razzi di Hamas al confine con la striscia di Gaza. A giudicare da quanto raccontano i familiari e chi gli ha voluto bene, Ilan potrebbe essere ricordato per molti motivi. Ma essere ricordato per questo amore calcistico era quanto avrebbe desiderato Ilan, i familiari stanno provando in qualche modo ad esaudire la sua volontà.

La conferma arriva direttamente dalla famiglia: "Se la Fiorentina dovesse ricordarlo in qualche modo lui ne sarebbe contento", dice Oded Fiorentino.

Ilan, che negli anni scorsi era stato allo stadio a Firenze, era anche grande tifoso della Nazionale.