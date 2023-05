Il voto a Campi Sorpresa Tagliaferri 5 Stelle e Sinistra sfidano il Pd di Fabbri

di Barbara Berti

Ballottaggio tutto a sinistra a Campi Bisenzio. Nel Comune dall’attuale segretario regionale dem ed ex sindaco Emiliano Fossi, per conoscere il nuovo primo cittadino sarà necessario tornare alle urne: al ballottaggio – in programma il 28 e 29 maggio prossimi – vanno Leonardo Fabbri del Pd con due civiche (30,30%) e Andrea Tagliaferri della sinistra e del Movimento 5 Stelle (21,30%). Se ancora non c’è un vincitore, sicuramente, c’è uno sconfitto: il popolo campigiano. I cittadini, tanto attivi e critici sui social, alla fine hanno deciso di non andare a votare. L’affluenza parla chiaro: solo il 51,97% degli aventi diritto al voto (32.508 di cui 15.789 uomini e 16.719 donne). Un dato, comunque, in linea con le amministrative del 2013 (51,32%) e del 2018 (51,42%) ma decisamente più basso rispetto alle politiche del settembre scorso quando i votanti sono stati il 69,13%.

Nonostante quasi un anno di commissariamento (condito da una pioggia di critiche sulla scelta dell’ex sindaco Fossi di lasciare il Comune per diventare onorevole) e nonostante una delle campagne elettorali più complesse nella storia di Campi, solo un cittadino su due ha scelto di esercitare il proprio diritto di voto.

A contendersi la poltrona erano in cinque: Leonardo Fabbri sostenuto da Pd e dalle civiche Fabbri Sindaco e Muoviamo Campi; Paolo Gandola sostenuto da Lega, Forza Italia (in lista anche altri simboli), Impegno Vero, Cambiare si può e Centro Destra Campigiano; Antonio Montelatici sostenuto da Fratelli d’Italia, Campi Domani e Centrodestra per Montelatici; Riccardo Nucciotti sostenuto dalle civiche Nucciotti Sindaco e Insieme per Riccardo Nucciotti; Andrea Tagliaferri sostenuto da FareCittà, Sì Parco No Aeroporto, Si Campi a sinistra e Movimento 5 Stelle.

Il Pd, quindi, tiene testa, anche se dovrà affrontare un ballottaggio per niente scontato dove tutto può succedere. Fin da subito i dem partono avanti: la prima sezione scrutinata, su 408 validi, vede Fabbri a quota 131 voti.

Dietro è un triello: Tagliaferri 81 voti, Gandola 79 e Montelatici 73. Il civico Riccardo Nucciotti, più indietro, con 44 voti. E questo leitmotiv si ritrova, via via, nelle altri seggi con sorpassi e controsorpassi tra Gandola e Tagliaferri. Ma lo scrutinio va a rilento, molto: dopo tre ore dalla chiusura dei seggi era stata conteggiata solo la sezione 39 (San Martino). Con il passare del tempo, il contesto inizia a prendere forma. Fabbri sempre in testa, Gandola-Tagliaferri alle spalle e perde campo Montelatici. Alla fine sulle liste del candidato dem si riversano 4.730 preferenze, su quelle di Tagliaferri 3.502.

L’ormai famoso effetto Schlein non si registra, ma entrambi gli sfidanti festeggiano il traguardo. "Siamo stati nettamente i più votati al primo turno e di questo ringrazio i campigiani. Nelle prossime due settimane ci confronteremo sulle proposte per Campi, quartiere per quartiere" sono le parole di Fabbri, soddisfatto sia per l’esito personale sia per quello del Pd (che è inferiore al 26,19% ottenuto alle politiche). "Il ballottaggio lo avevamo messo in conto: l’apparentamento che vogliamo fare è quello coi cittadini di Campi. Nei prossimi 14 giorni parleremo del futuro della città e non del passato, mettendo al primo posto concretezza e buonsenso".

Bottiglie di spumante ed entusiasmo alle stelle al Comitato elettorale di Tagliaferri. "E’ un risultato straordinario ottenuto perché siamo la forza politica più coerente, l’unica con una visione di futuro" è il commento a caldo di Tagliaferri che promette: "dopo anni di divisione politica forte, noi cercheremo unità".