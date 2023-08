Il volto del centro che cambia

Il centro di Firenze in questi giorni sembra quello di una città di mare. Una folla in maglietta e calzoncini corti. Uomini a torso nudo e donne di tutte le età vestite come se andassero sulla spiaggia. Evidentemente non sentono più il fascino della città d’arte che avrebbe dovuto imporre un atteggiamento, se non di deferenza, per lo meno di rispetto.

A questa situazione di caos multicolore, concorre la pressoché completa assenza del rispetto delle regole. I turisti si sentono autorizzati a fare tutto ciò che gli pare e piace. Per esempio, le notti senza regole alle Mulina, con discoteca e concerti illegali, musica fino alle tre del mattino. Il parcheggio selvaggio di auto e motorini nella Ztl dell’Oltrarno. Nei B&B (a Firenze ormai sono 12mila) si fanno feste fra villeggianti fino a tarda notte. In poche parole, il volto della città è stravolto. E capisco la sorpresa di quei 49 intellettuali e artisti che, di fronte a questo scenario urbano, sono rimasti sorpresi e colpiti dall’idea del sindaco Nardella di impiantare alberi di arancio in via Cavour. Il problema non è che Firenze sia un città di pietra e che gli alberi siano sempre stati una caratteristica delle zone e dei viali ottocenteschi della città, bensì che di fronte al disordine urbano si pensi a impiantare gli alberi in una strada storica di Firenze, dove non sono mai stati. Può essere un contributo alla lotta contro il disastro climatico come dice il sindaco? Penso proprio di no: credo che purtroppo, prima di tutto vadano ripristinate legalità e sicurezza in città. In ogni modo.

Così come bisogna prendere coscienza che questa è una città costosissima, dove alberghi e ristoranti ormai sono solo per ricchi risparmiatori. L’unica trincea in difesa di chi rimane a Firenze e abita nel centro storico, è la mensa delle Poste, fra Palazzo Strozzi e piazza della Repubblica. Ci siamo incontrati lì, il senatore Achille Totaro ed io, dopo essere rimbalzati sui tavoli di alcuni ristoranti affollati e costosissimi, e abbiamo constatato che questa mensa - è paradossale dirlo - è l’unico servizio popolare che rimane a disposizione di chi lavora negli uffici e nei negozi del centro storico in piena estate. Anche in agosto.