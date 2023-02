Il volley da seduti significa inclusione Oggi alla ‘Garibaldi’

Un pomeriggio nel segno dello sport e dell’inclusione quello in programma oggi a partire dalle 15 alla palestra della scuola Garibaldi in via Garcia Lorca 1, a Campi Bisenzio. Organizzato dalla Pallavolo Bacci, si svolgerà un allenamentostage di sitting volley aperto a tutti. Un’occasione da non perdere, quindi, per provare una disciplina sportiva appassionante come è la pallavolo ma soprattutto per vederla da un’altra dimensione. E, al tempo stesso, dare una mano alla società di casa da sempre impegnata nella promozione del ‘sitting’, sport inclusivo inventato nei Paesi Bassi a metà degli anni Cinquanta come sport adattato per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Consiste, infatti, in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e con la rete più bassa. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 339 4257180.