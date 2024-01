Il virus attacca. La vaccinazione è l’unica arma

La sanità è malata, e noi pure. In tanti. Certo, ad aprire una falla nei conti della Toscana non sarà la massiccia ondata di influenza che sta mettendo a dura prova le fasce più deboli della popolazione, i pronto soccorso e i reparti di medicina: è uno sbilancio che viene da lontano e con radici più profonde. Ma il boom di queste settimane di sicuro non aiuta. Un boom evitabile se ci fossimo vaccinati, a Firenze come in tutta Italia. Già, la vaccinazione. Può darsi che con il Covid abbiamo fatto il pieno. Può darsi che a forza di sentire sciocchezze su questi "intrugli ammazzagente" qualche riserva sia rimasta. Può darsi, anzi è sicuro, che dal Governo in giù si potesse spingere di più per incentivare questa pratica salvavita.