Il violino di Sergej Krylov per gli Amici della Musica

di Giovanni Ballerini

Uno dei più importanti violinisti a livello internazionale è protagonista del concerto degli Amici della Musica di Firenze. Spazio a Sergej Krylov (foto) oggi alle 16 al Teatro della Pergola. Con lui al pianoforte ci sarà Michail Lifits, per un programma di grandi classici che prevede l’esecuzione della Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78 di Brahms, della Sonata n. 2 in sol maggiore di Ravel e della Sonata n. 9 in la maggiore op. 47 "A Kreutzer" di Beethoven. Musicalità ammaliante e fervente lirismo vanno a braccetto per Krylov con una intensa bellezza tonale, tanto per citare solo alcune delle qualità che hanno assicurato al solista moscovita un posto tra gli interpreti più rinomati al mondo. Il violinista impreziosisce le sue mirabili esecuzioni con virtuosismi mozzafiato e offre una visione profonda ed espressiva delle opere che compongono il suo repertorio, che è eccezionalmente ampio. Krylov è ospite di importanti orchestre di primo piano, come la London Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la DSO di Berlino. Dopo la vittoria della 57a edizione del Concorso Busoni nel 2009, anche il giovane pianista e direttore d’orchestra Michail Lifits ha calcato con successo i palcoscenici dei piu` importanti teatri internazionali, dal Carnegie Hall al Lincoln Centre a New York, dal Philharmonie a Berlino, al Herkulessaal e Philharmonie a Monaco. Domenica 19 febbraio alle 21 gli Amici della Musica di Firenze proseguono la programmazione al Saloncino del Teatro della Pergola, con il Jerusalem Quartet. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita nei punti vendita BoxOffice Toscana e online su www.ticketone.it.