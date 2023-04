Il violino di Fornaciari con l’Orchestra da Camera

Uno dei pochi violinisti a cui è stato concesso di suonare il prezioso Stradivari di proprietà del Comune di Cremona. Gran virtuoso dello strumento, Marco Fornaciari è l’ospite solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nei due concerti in programma oggi e domani (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio. Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell’Orchestra. Ad esaltare le doti di Marco Fornaciari sarà una delle pagine classiche più note al grande pubblico, il "Concerto in re maggiore per violino e orchestra" che Petr Ilic Cajkovskij scrisse in uno dei momenti più fecondi di creatività, con il suo inconfondibile tema in cui è racchiusa l’anima della Russia romantica. Completa il programma la quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven, che il compositore battezzò "del destino". Fornaciari si è formato all’Accademia Chigiana e al Conservatorio di Ginevra. Ha suonato ovunque: dal Teatro alla Scala al Mozarteum passando per l’Accademia di S. Pietroburgo. Ha inciso per varie case discografiche tra cui Foné per la quale ha realizzato l’unica registrazione integrale (in sei cd) delle oltre 80 composizioni di Paganini per violino e chitarra. Si dedica attivamente anche al repertorio per viola e alla pratica del violino barocco, con cui ha inciso, tra gli altri, una edizione "filologica" delle "Sei Sonate e Partite" di J. S. Bach.