Il ‘villaggio’ arriva in città

Il villaggio Volley S3 farà tappa a al piazzale Michelangelo, in uno dei luoghi più iconici della città, giovedì 27 aprile. Si tratta di un appuntamento dall’alto valore educativo soprattutto per i più piccoli. Dalle 9 alle 13 l’attività del villaggio sarà dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado (prima classe), mentre dalle ore 16 alle ore 18.30 alle Società Sportive. All’interno del villaggio sarà promossa l’attività di Volley S3 con la presenza del campione Andrea ‘Lucky’ Lucchetta e attraverso giochi a tema su singoli fondamentali della pallavolo. Saranno, inoltre, promosse attività di intrattenimento scientifiche e formative a cura dei partner. In programma anche l’allestimento di vari campini Volley S3 su tutta l’area, per i quali non sarà necessario portare alcun materiale. I bambini possono presentarsi con le magliette proprie delle società.